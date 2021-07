Festival Música no Parque que deveria começar quinta-feira em Cascais adiado para agosto

O festival Música no Parque, em Cascais, dedicado à música portuguesa, que deveria decorrer a partir de quinta-feira, foi adiado para agosto, por "não estarem reunidas as condições indispensáveis para a realização dos espetáculos", foi anunciado esta terça-feira.

"Os espetáculos agendados para o mês de julho para o evento Música no Parque, a decorrer no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, estão adiados para agosto. Solidários com o esforço do país e sobretudo numa manifestação de respeito pelos profissionais de saúde que combatem nova vaga pandémica, a Live Experiences, promotora do festival Música no Parque, e a Câmara Municipal de Cascais, consideram não estarem reunidas as condições indispensáveis para a realização dos espetáculos", refere a promotora num comunicado divulgado esta terça-feira.

De acordo com a Live Experiences, este adiamento "conta com o apoio de todos os artistas em cartaz." "[Todos] Voltarão a pisar o palco do Hipódromo em agosto", garante.

O festival deveria acontecer nos dias 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de julho, e foi reagendado para os dias 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de agosto, no Hipódromo Manuel Possolo. Em cada noite haverá duas atuações.