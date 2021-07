Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, foi ao espaço e voltou

O voo da Blue Origin, companhia fundada pelo magnata norte-americano em 2000 e no qual seguiu também o seu irmão Mark, descolou do Texas às 14h12 (hora em Lisboa).

O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, foi ao espaço e voltou, na viagem inaugural da nave Blue Origin, que concluiu a sua missão com sucesso.

Wally Funk concretizará o sonho de ir ao espaço depois de na década de 60 ter sido rejeitada para o programa de astronautas por ser mulher.

Oliver Daemen, cujo pai, multimilionário, cedeu-lhe o lugar na viagem depois da desistência de outro candidato, que pagara 23,7 milhões de euros pelo bilhete leiloado, é fascinado pelo espaço, Lua e foguetões desde os 4 anos e tem uma licença de piloto privado.

O foguetão New Shepard, no topo do qual está acoplada a cápsula onde seguirão os quatro turistas espaciais, é autónomo e irá alcançar uma altitude de 106 quilómetros, acelerando em direção ao espaço a uma velocidade três vezes superior à do som.