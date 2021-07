Canadiana Renée Gagnon exibe fotografias pintadas de antas europeia

O Centro de Arte e Cultura (CAC) da Fundação Eugénio de Almeida (FEA), em Évora, apresenta a partir deste sábado, dia 17, a exposição “Santuários”, de Renée Gagnon.

Trata-se de uma exposição de fotografias de grande formato, que representam antas irlandesas, bretãs, holandesas e portuguesas. “Sobre cada fotografia – que edita e prepara com transformações por vezes subtis – a artista usa com gestos precisos guache, lápis, aguarela”, revela a nota do CAC enviada à Renascença.

Diante das fotografias de antas realizadas, “num corpus não exaustivo de 21 peças”, Renée Gagnon, nascida em Montreal (Canadá), mas viver e a trabalhar em Portugal há várias décadas, “transforma, aprofunda, inventa e clarifica”, de acordo com o curador Manuel Costa Cabral.

Na opinião de José Alberto Ferreira, diretor do CAC, a artista é uma viajante que, “na sua busca destes santuários que pontuam há milénios as paisagens da Europa, percorreu e fotografou antas” em vários países europeus, entre os quais Portugal, com referência para a região do Alentejo, “território de eleição no qual apresenta agora o seu trabalho.”

“É este mapa de afetos que o Centro de Arte e Cultura agora tem o gosto de acolher e partilhar”, menciona, ainda, José Alberto Ferreira.