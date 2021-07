Ministério da Cultura nomeia Carlos Prado para a Companhia Nacional de Bailado

Mais uma mudança na direção de um organismo cultural. À beira de terminar o seu mandato, no próximo mês, Sofia Campos será substituída por Carlos Prado na direção artística da Companhia Nacional de Bailado (CNB). Em comunicado, o Ministério da Cultura informa que nomeou o antigo primeiro bailarino do Ballet Gulbenkian para um mandato de três anos a começar a 1 de setembro próximo.

Nascido em Setúbal, Carlos Prado fez parte do elenco da CNB entre 1984 e 1990, antura em que transitou para o Ballet Gulbenkian. Naquele corpo de bailado foi primeiro bailarino e dançou até à extinção da companhia em 2005.

No seu percurso, Carlos Prado soma ainda o facto de ter sido assistente do coreógrafo Mauro Bigonzetti, além de ter trabalhado “com importantes companhias de ballet no mundo onde se destacam o Teatro alla Scala de Milão, Bolshoi Moscovo, Ballet de Santiago Chile, NYC Ballet NY, Ópera de Paris e CNB Portugal entre muitas outras”, diz o comunicado.

O novo diretor da CNB fez também coreografia para várias óperas do Teatro Aberto, do Teatro Nacional de São Carlos ou do Teatro Nacional D. Maria II.