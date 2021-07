Tate Britain exibe exposição retrospetiva com mais de 100 obras de Paula Rego

Numa entrevista ao jornal britânico "The Guardian", Paula Rego reflete sobre a coragem de que precisou para mostrar os trabalhos sobre o aborto, naquele tempo. “Jorge Molder mostrou as fotografias na Gulbenkian, em Lisboa - eles sempre apoiaram o meu trabalho. Muitos críticos falavam das cores e não do assunto, mas as mulheres sabiam do que se tratava. Conseguiam vê-lo”, descreve.

Programada para o período 7 de julho e 24 de outubro, esta mostra é o principal acontecimento do museu para o verão, e também a maior e mais completa de Paula Rego no Reino Unido, ao incluir pintura, e também colagens, esculturas, desenhos, gravuras e pastéis de grande dimensão.

Uma exposição retrospetiva no museu de arte Tate Britain, em Londres, com mais de 100 obras da portuguesa Paula Rego, representa uma vitória “simbólica” sobre a discriminação que sofreu enquanto mulher e estrangeira, afirmou o filho, Nick Willing.

Além do contexto político e social, a obra de Paula Rego também reflete as suas experiências pessoais, nomeadamente da sua infância, da relação intensa com o marido, o artista britânico Victor Willing (1928-1988), que morreu de esclerose múltipla, e da própria luta com a depressão.

A pintora portuguesa é reconhecida pela forma como influenciou a arte figurativa britânica e “revolucionou" a forma como as mulheres são representadas, através de telas como a série “Mulher Cão”, dos anos 1990.

A exposição reúne várias obras de referência que pertencem a coleções privadas, nomeadamente o políptico “Possession” (2004), propriedade da Fundação de Serralves, e exposto pela primeira vez fora de Portugal.

Inédita é também a exposição em público de uma grande aguarela “The Return of the Native” (1993), que normalmente está numa parede da residência do Embaixador de Portugal no Reino Unido, em Londres, emprestada à Tate pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Para Nick Willing, “A Dança”, de 1988, é um dos quadros especiais da exposição, pois ele próprio serviu de modelo enquanto o pai estava doente.

Inicialmente pensada para representar mulheres a dançar, como nas tradicionais feiras em Portugal, mas refletindo a sua história pessoal, Rego seguiu a sugestão do marido, então já acamado com esclerose múltipla, de incluir também homens na cena situada na Praia dos Mil Regos, na Ericeira.

“A minha mãe achou isto engraçado. Não era porque ela queria fazer o que ele sugeria, mas porque achou uma oportunidade de fazer uma obra sobre ele, por ele, o homem, o meu pai. Mas como estava na cama muito doente e eu, naquela altura, era muito parecido com ele - era 1988 -, ela pediu-me para vestir o fato dele e pôr os sapatos e dançar como ele”, contou o filho.

O quadro foi completado já depois da morte, durante um verão quente em que Nick Willing, então com 27 anos, teve de vestir fato todos os dias no estúdio da mãe, numa altura difícil para a artista.

“Foi assim que eu ajudei a minha mãe com o sofrimento da morte do meu pai. Depois do processo, para os meus anos, ela deu-me um dos desenhos que ela fez de mim, e que eu ainda tenho na parede, em casa, no meu escritório em casa. Todos os dias o vejo e é exatamente a minha cara, mas eu só vejo o meu pai”, confia à Lusa.