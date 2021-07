Centro de Artes de Sines abre portas à Coleção António Cachola

Mais de seis dezenas de obras de arte da Coleção António Cachola, “uma das mais prestigiadas coleções nacionais”, vão estar em destaque na exposição “Linha do Tempo”, que inaugura sábado, 10 de julho, no Centro de Artes de Sines.

“Esta mostra permite trazer até Sines 67 obras de arte de uma das mais prestigiadas coleções nacionais, a Coleção António Cachola, fundamental para se compreender a arte portuguesa dos últimos 40 anos e, em particular, a do nosso século”, lê-se na nota enviada à Renascença.

Com curadoria de Ricardo Estevam Pereira, a exposição surge numa parceria com o Museu de Arte Contemporânea de Elvas – Coleção António Cachola.

"A obra artística não pode fugir ao tempo em que é criada” e, o seu autor, observa o curador, citado na nota, “está fatalmente mergulhado numa realidade que, desde o mundo das ideias ao dos materiais que encontra à sua disposição, lhe molda os gestos e as marcas que eles nos deixam.”

“Para muitos criadores”, acrescenta o também arquiteto da Câmara de Sines, “esse destino é particularmente consciente, desenvolvendo o seu trabalho como uma reflexão sobre as principais questões do tempo presente, do seu acelerar vertiginoso ou dos momentos em que se suspende no vazio.”

No texto de apresentação, escreve Estevam Pereira, “o Nosso Tempo está documentado, das mais diversas formas, nas 67 obras que integram esta exposição e que foram todas produzidas nos últimos 30 anos”, a maioria delas já do século XXI.

Assim, “é uma ocasião privilegiada para procurar algumas das linhas de força das pesquisas plásticas deste novo século”, sublinha.

“Ao pô-las em diálogo”, observa o curador, “procuramos mostrar que o Tempo não é apenas o intervalo medido mecanicamente por um relógio”, mas “uma realidade, acima de tudo, sentida e equacionada pelo ser humano, das mais variadas formas."