Tiago Rodrigues é o novo diretor do Festival d"Avignon

O encenador, ator e autor português Tiago Rodrigues vai dirigir o Festival d"Avignon, um dos mais importantes eventos de teatro do mundo, a partir de 2023, anunciou esta segunda-feira a organização. Numa das edições mais especiais do Festival d"Avignon, que assinala o regresso do certame após o cancelamento da edição de 2020 devido à pandemia, Tiago Rodrigues foi escolhido como o próximo diretor deste encontro de teatro e artes performativas à escala global, sucedendo a Olivier Py, cujo mandato termina no próximo verão. O encenador disse que este é o "festival mais belo do mundo", agradecendo à França por ser novamente país de acolhimento, depois de ter recebido o seu pai durante a ditadura. "Estou muito feliz por ser nomeado como próximo diretor do Festival d'Avignon. É o festival mais belo do mundo. É uma aventura a que vou consagrar todas as minhas energias, tentando continuar esta manifestação artística e de democratização do teatro", afirmou Tiago Rodrigues, em conferência de imprensa, no claustro do Palácio dos Papas, naquela localidade francesa.

"Quero agradecer à França, país de acolhimento, uma sociedade diversa e aberta, que acolheu tantos portugueses, emigrantes e exilados. Entre eles, o meu pai, que escapou à ditadura portuguesa. Agora, este país, acolhe o seu filho", afirmou. Tiago Rodrigues disse que vai deixar o Teatro Nacional D. Maria II nos próximos meses, agradecendo esta segunda-feira em Avinhão à equipa que o acompanhou até agora em Portugal. "Uma notícia que nos deixa orgulhosos" A ministra da Cultura, Graça Fonseca, considerou esta segunda-feira que a nomeação do ator e encenador Tiago Rodrigues para diretor do Festival d"Avignon, em França, deixa o país orgulhoso e reconheceu o talento do encenador. À Renascença, a ministra disse que "Tiago Rodrigues, ao longo destes seis anos como diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, revelou um arrojo artístico, uma consistência como criador teatral, é alguém com uma visão muito humanista sobre aquilo que nos rodeio e nos inquieta e, por isso, naturalmente, a sua nomeação é uma notícia que nos deixa orgulhosos". Também o primeiro-ministro e o Presidente da República elogiaram a nomeação. Marcelo felicitou Tiago Rodrigues numa nota no site da Presidência, enquanto que António Costa destacou no Twitter a nomeação do primeiro encenador não-francófono.

Felicito Tiago Rodrigues pela sua nomeação como diretor do @FestivalAvignon, o mais prestigiado festival europeu de teatro, onde esta noite estreia a sua encenação de “O Cerejal”, de Tchékhov. É a primeira vez que a escolha recai sobre um diretor não francófono. pic.twitter.com/7FJE6mngFx — António Costa (@antoniocostapm) July 5, 2021