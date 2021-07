Braga acolhe nomes sonantes do jazz em festival internacional

Braga prepara-se para receber a primeira edição do Festival ZZ – Jazz no Eixo. A iniciativa vai decorrer entre os dias 8 e 18 de julho e segundo a autarquia o objetivo é fazer com que a cidade “seja contaminada pelo melhor do jazz atual e por uma mostra de tendências e inovações várias”.

O festival que vai decorrer no Theatro Circo, gnration e Espaço Vita “é para pessoas que realmente amam o jazz. Mas não só! Na verdade, é para pessoas que amam a música”, pode ler-se no comunicado.

O festival abre a 8 de julho, com a presença da trompetista Jaimie Branch no gnration. Já o segundo dia fica marcado pela performance do trio Thumbscrew, composto Mary Halvorson Tomas Fujiwara e Michael Formanek.

No dia 10 de julho, no Espaço Vita, Dave Douglas e Franco D’Andrea, amigos de longa data e cúmplices, alinham com um novo quarteto que inclui a baixista italiana Federica Michisanti e o percussionista norte americano Dan Weiss, apresentando temas de ambos.

No mesmo dia, mas no Theatro Circo, a cantora Maria Mendes traz “Close To Me”, álbum vencedor de um prémio Edison e nomeado para os Grammy e Latin Grammy, que contou com o famoso produtor e pianista americano John Beasley e com os préstimos da maior orquestra sinfónica de jazz do mundo, a Metropole Orkest.

No domingo, dia 11 de julho, o Espaço Vita abre de novo as portas, desta vez a A’Mosi Just a Label, e o Theatro Circo ao LAN Trio, composto por Mário Laguinha, Julian Argüelles e Helge Andreas Norbakken.

Na semana seguinte, o gnration dedicada-o ao jazz nacional e levará a palco dois quartetos de luxo. A 15 de julho, o saxofonista Ricardo Toscano mostrará a sua paixão por John Coltrane com “A Love Supreme”. Já no dia seguinte, o trompetista Luís Vicente convida Luke Stewart (Irreversible Entanglements, Archie Shepp, etc), a quem ainda juntará nesta estreia de formação o saxofonista norte-americano John Dikeman e o baterista holandês Onno Goevart.

No último fim de semana do Festival ZZ – Jazz no Eixo, o Theatro Circo recebe Yazz Ahmed, a 17 de julho. E o Espaço Vita recebe a Orquestra Galega De Liberación, “apresentando-se em palco com 17 músicos residentes na Galiza reunidos em torno da música de vanguarda, da procura de novas formas de criação espontânea e da improvisação”, explica o comunicado.

O Festival ZZ encerra, no dia 18, com dois dos mais promissores artistas do género, primeiro no Theatro Circo com o londrino Alabaster Deplume, depois com as artistas catalãs de que meio mundo fala: Rita Payés & Elisabeth Roma. A estreia da trombonista Rita e a guitarra clássica de Elisabeth, filha e mãe, acontecerá no Espaço Vita, para apresentar o novo disco “Imagina”.