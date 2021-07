Exposição internacional “Un Ballo in Maschera” chega a Évora

Depois de Lisboa, a exposição “Un Ballo in Maschera” pelo Chiado, Carmo e Paris - As Artes na Esfera Pública, chega agora a Évora.

A mostra internacional que inaugura, esta quinta-feira, no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo (MNFMC), na cidade alentejana, integra um projeto coordenado desde 2009, pelo professor José Quaresma, da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

“A exposição foi, primeiramente, exibida no Museu Arqueológico do Carmo, em Lisboa, e vem agora a Évora, seguindo-se mais três do mesmo projeto, ainda este ano, nas cidades de Paris, Lodz e Florença”, revela Sandra Leandro, a diretora do MNFMC.

De acordo com a responsável, numa sala do 1º piso do espaço museológico, vão apresentar-se “obras bidimensionais de 31 artistas”, sendo que as restantes ficam “instaladas noutros espaços do museu, como o exemplo do diálogo da peça tridimensional de João Castro e Silva, com o Sileno da coleção romana.”

Trata-se de uma “oportunidade de ver artistas emergentes de Portugal, Itália e Polónia e outros com percursos bem consolidados e responsabilidades académicas”, destaca Sandra Leandro que anuncia, também, o lançamento, em Évora, do respetivo Livro/Catálogo com textos e imagens da produção de todos os participantes.

“Num tempo em que a máscara-pandémica se impôs, estes trabalhos glosam esta e muitas outras máscaras, num movimento que recorda também a Ópera de Verdi “Un Ballo in Maschera””, nota a diretora do MNFMC, convidando quem desejar, a “ir fantasiado” à inauguração.

A exposição pode ser visitada até dia 27 de julho, no museu eborense, período durante o qual vai acontecer, “a anunciar brevemente”, um recital de ópera.