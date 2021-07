Britney Spears quis deixar de “ser escrava” do pai, mas tribunal não deixou

O tribunal negou a Britney Spears, hoje com 39 anos, o pedido para que o seu pai, Jamie Spears, deixasse de ser tutor dos seus bens.

Apesar das denúncias feitas pela cantora norte-americana, que acusou o pai de escravatura e abusos, o juiz considerou que, “pelo menos por enquanto”, Jamie Spears continuará responsável pela carreira e bens da filha.

“Quero a minha vida de volta”, afirmou Britney na semana passada. Foi a primeira vez que a cantora falou em tribunal aberto sobre uma tutela que classifica de “abusiva”.

A artista diz que sempre foi explorada por várias pessoas e só deseja agora “que tudo isso acabe”.

Britney Spears já tinha colocado uma ação em tribunal em novembro, altura em que, com medo do pai, pediu que a tutela do pai passasse para a Bessemer Trust, uma empresa de gestão de fortunas. Mas o pedido foi recusado.

A audiência pública da semana passada, foi solicitada pela cantora, depois de muitas outras de caráter privado.

13 anos a gerir o dinheiro da filha

Jamie Spears, de 68 anos, é o tutor de Britney desde 2008, ano em que a cantora sofreu um esgotamento. Assumiu, então, o controlo da maioria de suas decisões pessoais e financeiras da filha.

Britney Spears alega que tomou medicamentos sem o seu consentimento e acusa o pai de ser responsável por ela nunca ter tido filhos. Mas Jamie diz que só quer o melhor para a filha.

Ao tribunal, pediu que também fosse investigado Jodi Montgomery, co-tutor com a responsabilidade pelas decisões pessoais e clínicas de Britney.

Jamie diz estar "preocupado com a gestão e os cuidados da filha" e considera que Jodi Montgomery "não respeita os desejos" da cantora.

#FreeBritney

Depois do testemunho emocionado da cantora, surgiu na opinião – e, sobretudo, nas redes sociais – o movimento de apoio #FreeBritney.

Muitas celebridades aderiram ao movimento, como o ex-namorado Justin Timberlake, a cantora Christina Aguilera e sua irmã Jamie Lynn.

No Instagram, a cantora já veio pedir desculpa por não ter sido honesta sobre a sua vida privada e mostra-se arrependida de ter "fingido que estava bem nos últimos dois anos". O orgulho e o constrangimento impediram-na de admitir a verdade, admite.