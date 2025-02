D. Américo Aguiar recebe medalha da cidade de Setúbal

O cardeal D. Américo Aguiar recebeu, esta sexta-feira, a medalha da cidade de Setúbal, na classe "Paz e Liberdade". A referida distinção já tinha sido atribuída, mas a entrega formal aconteceu esta sexta-feira à tarde, pelas mãos de André Martins, presidente da autarquia.

A cerimónia, que decorreu nos paços do concelho esta sexta-feira, foi dito que o prelado foi distinguido porque, apesar de ainda estar "no seu primeiro ano à frente da diocese de Setúbal", se ter afirmado "rapidamente para muitos setubalenses" como uma "voz firme, corajosa, e incansável de esperança", como é referido no texto, aprovado e reunião pública de câmara e citado pela diocese de Setúbal.

Durante a cerimónia, D. Américo Aguiar agradeceu a distinção, especialmente numa altura em que se vivem "tempos difíceis". Para lhes fazer frente, é preciso que quem tem papéis públicos se lembre que "estamos todos a trabalhar para o mesmo".

"Se rumarmos para o mesmo lado o futuro será cada vez melhor", vaticina.