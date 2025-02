Homem detido por vandalismo na Basílica de São Pedro

Eis as imagens estão a correr mundo: um homem de pé, em cima do Altar da Confissão, situado por baixo do Baldaquino de Bernini, na Basílica de São Pedro no Vaticano.

Perante a surpresa dos turistas, o homem lança ao chão seis candelabros, objetos antigos e de elevado valor. Momentos depois, é detido pela Gendarmaria do Vaticano.

O incidente ocorreu esta sexta-feira, durante a manhã. De acordo com o jornal “Corriere della Sera”, o homem em questão é de nacionalidade romena.

O motivo por detrás do sucedido ainda não é conhecido.