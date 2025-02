Bragança-Miranda celebra bodas de ouro sacerdotais do vigário-geral da diocese

A Diocese de Bragança-Miranda vai celebrar, no próximo domingo, as bodas de ouro sacerdotais do vigário-geral diocesano, monsenhor Adelino Fernando Paes.

O programa prevê um momento evocativo, às 16h30, seguido de eucaristia, às 18h00, a que presidirá o bispo D. Nuno Almeida. Às 19h00, na cripta, será servido um porto de honra.

Para a iniciativa, a diocese convida todos os fiéis, clero e agentes pastorais.

O sacerdote Adelino Paes, 78 anos, é natural de Picote, em Miranda do Douro, e frequentou os Seminários de Vinhais, Bragança, Conciliar de Braga, e Olivais, em Lisboa. Formou-se em Teologia Sistemática pela Universidade Católica Portuguesa, e em Teologia Pastoral pelo Instituto Superior de Pastoral, em Madrid.

Foi ordenado presbítero em 1975, por D. Manuel de Jesus Pereira, foi docente e pároco em Bragança (Santos Mártires, Santo Condestável, vicariato de S. Tiago, Castro de Avelãs, Formil, Castanheira e Gostei).

Em 2015 foi nomeado capelão do Papa Francisco tendo-lhe sido atribuído o título de monsenhor.

O monsenhor Adelino Paes é cónego do Cabido da Catedral e constituiu, em 2011, com o seu tio, o cónego Aníbal Folgado, a Fundação Betânia – Centro de Apostólico de Acolhimento e Formação, da qual é presidente.

Ao longo da sua vida exerceu vários cargos pastorais na diocese tendo sido administrador apostólico, entre fevereiro de 2022 e junho de 2023. Atualmente é vigário-geral e presidente do Instituto Diocesano do Clero.