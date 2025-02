Mais de 6 milhões de peregrinos de 88 países visitaram Fátima em 2024

De Espanha veio o maior contingente de peregrinos, num total de 40.130 pessoas, seguido da Polónia com 24.224 e dos Estados Unidos com 19.435. Os continentes mais representados foram a Europa, América e Ásia.

Receita aumenta para 24,4 milhões

No encontro, foi também apresentada uma síntese económico-financeira, com números provisórios, uma vez que as contas ainda não estão fechadas. O Santuário de Fátima gerou um total de 24,42 milhões de euros, um aumento de quase 11% em relação a 2023.

Já os gastos fixaram-se em cerca de 21,84 milhões de euros, um aumento de 0,6% face ao período homólogo. Entre os gastos, o Santuário revelou que 7,12 milhões de euros foram destinados a despesas com pessoal, 4,37 milhões de euros a depreciações e amortizações e 3,9 milhões de euros em fornecimentos e serviços externos



Foi ainda revelado que o Santuário investiu um milhão de euros na renovação do sistema de som do “Recinto de Oração, com o objetivo de oferecer melhor cobertura sonora e com maior qualidade, mas também de criar redundância no sistema.”

Relativamente à afluência em 2024, constatou-se que os portugueses preferem peregrinar a Fátima no mês de maio, seguido de outubro e setembro. Já os grupos estrangeiros optam maioritariamente por visitar Fátima em outubro, seguido de setembro e maio.

Os peregrinos continuam a preferir participar nas missas oficiais do Santuário e no Rosário seguido da Procissão das Velas, uma tendência recorrente em todas as estatísticas apresentadas nos vários Encontros de Hoteleiros.

A Casa dos Santos Francisco e Jacinta Marto foi o espaço museológico com maior afluência, num total de 411.006 visitantes.

Nas redes sociais do Santuário de Fátima, o Facebook conta com 1,3 milhões de seguidores e um alcance total de publicações de 17,4 milhões.

O Instagram tem 298 mil seguidores e um alcance total estimado de 5,8 milhões de utilizadores, o YouTube tem 295 mil subscritores e 9,4 milhões de visualizações o no site do Santuário com com 1,4 milhões de utilizadores ativos e 8,4 milhões de páginas visualizadas.