Fundação Aga Khan apoia reabilitação de capela destruída pelos incêndios em Gondomar

A Capela de Nossa Senhora da Aflição, em Gondomar, consumida pelas chamas nos incêndios que assolaram o concelho em setembro do ano passado, vai ser reabilitada. A inauguração do espaço está agendada para 7 de setembro, dia em que se celebra a festa de Nossa Senhora da Aflição.

A recuperação será possível graças a um protocolo de cooperação assinado entre a Câmara Municipal de Gondomar, a Fundação Aga Khan e a família proprietária do terreno onde a capela está edificada. A Fundação Aga Khan avançará com 375 mil euros para o projeto de reabilitação, estimado em 500 mil euros. De acordo com a autarquia, o restante será assegurado por Câmara, União de Freguesias de Melres e Medas e comunidade local.

Em declarações à Renascença, o presidente da União de Freguesias de Melres e Medas, José Paiva, revela que “logo no dia do incêndio, o representante diplomático da Fundação, o comendador Nazim Ahmad, que viu as imagens em direto, contactou logo membros do Governo", tendo o assunto sido enviado para a CCDRN. "Logo se percebeu que havia alguém disposto a recuperar a capela."

Para a população, a reabilitação do espaço “é uma mais-valia”, apesar de, ali, o culto ser esporádico. “No primeiro domingo de setembro, há a festa com a procissão de Nossa Senhora da Aflição, festa muito enraizada na população, em particular a do lugar do Branzelo, que, por sinal, foi a mais dizimada com os incêndios. Esta recuperação é, de facto, uma grande mais-valia para nós e, especialmente, para as pessoas que anualmente manifestam ali a sua fé”, sublinha Paiva.

A data da reabertura da Capela da Nossa Senhora da Aflição, de acordo com o autarca, ficou logo definida aquando “da primeira visita que a Fundação Aga Khan fez ao terreno"

"Será no dia 7 de setembro, precisamente, no dia em que se realiza a festa da Senhora da Aflição."

Na cerimónia de assinatura do protocolo que vai permitir a reabilitação que no Diwan do Imamat Ismaili, em Lisboa, estiveram o Núncio Apostólico, o Patriarca de Lisboa, o Príncipe Amyn Aga Kahn e o presidente da Câmara de Gondomar, bem como representantes do Governo, da Igreja Católica e das várias estruturas do Imamat Ismaili, incluindo o seu representante diplomático em Portugal, Nazim Ahmad.