Abusos. Diocese do Porto recebe nove pedidos de compensação financeira

A diocese do Porto recebeu nove pedidos de compensação financeira por parte de alegadas vítimas de abusos na Igreja.

De acordo com o bispo do Porto, D. Manuel Linda, os nove pedidos “foram dirigidos à comissão diocesana do Porto ou chegaram à comissão diocesana do Porto através do Grupo Vita”.

“Estamos a ver a credibilidade de cada um e depois então procederemos às indeminizações”, disse o bispo.

"Tudo isto não depende de nós. Depende de comissões técnicas que estão a estudar as situações e que demoram o seu tempo”, lembrou D. Manuel, quando confrontado com a demora na conclusão do processo.

“Gostávamos que fosse possível resolver tudo da noite para o dia, mas, infelizmente, não tem sido”, enfatizou.

Também o cardeal D. Américo Aguiar lamenta a morosidade do processo, mas o bispo de Setúbal diz que "hoje estamos melhor que no passado”.

D. Américo manifesta o desejo de que, “com a velocidade possível, se passo encerra os processos, principalmente os processos das compensações”.

“O problema está resolvido? Não. Nós vamos conseguir resolvê-lo na totalidade? Não. Agora, hoje estamos melhor que no passado”, reforçou.

Os bispos do Porto e de Setúbal estiveram, na noite de quarta-feira, no lançamento do livro “Celebrar um Centenário implica recordar e deixar marcas para o futuro”, por ocasião dos 100 anos do Escutismo Católico na diocese do Porto.