Testamento de Aga Khan revelará qual dos filhos será o sucessor

O sucessor de Aga Khan, que morreu esta terça-feira em Lisboa aos 88 anos, é nomeado pelo próprio em testamento, a abrir 24 horas após a morte do príncipe dos ismaelitas.

A escolha do novo líder da comunidade ismaelita, que vive espalhada pelo mundo, recairá sobre um dos três filhos homens: Hussain, Rahim e Aly.

Hussain Aga Khan nasceu em Genebra (Suíça), em 1974, e preside ao comité executivo da Agência Aga Khan para o Habitat (AKAH), onde se dedica sobretudo à redução do risco de desastres e gestão de emergências na Ásia Central, Paquistão e Índia.

Faz também parte da administração do Fundo Aga Khan para a Cultura (AKTC), dedicado ao ambiente construído e ao restauro do património cultural e integra o comité da AKDN para o Ambiente e o Clima, que trabalha em questões ambientais e no impacto das alterações climáticas.

Enquanto fotógrafo da vida selvagem, tem participado em várias expedições e dedica a maior parte do tempo à fotografia subaquática.

É fundador da "Focused on Nature", uma organização dedicada à conservação e proteção de espécies ameaçadas e em perigo, e aos esforços de conservação dos habitats. .

Hussain Aga Khan formou-se no Williams College, em Massachusetts (EUA), com um bacharelato em Artes. .

Em 2004, obteve um Mestrado em Relações Internacionais pela Escola de Relações Públicas e Internacionais de Columbia, tendo como principal área de estudo o desenvolvimento económico e político, com foco regional no Médio Oriente e no Norte de África.

Rahim Aga Khan é o filho mais velho de Shah Karim al Hussaini, príncipe Aga Khan, 49.º Imam hereditário dos muçulmanos ismaelitas.

Nasceu em 1971 e formou-se em 1995 na Universidade Brown (EUA) com um bacharelato em Literatura Comparada, antes de concluir um programa de desenvolvimento executivo em gestão e administração na IESE Business School da Universidade de Navarra, em Barcelona, Espanha.

Está ativamente envolvido na gestão da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento há mais de 20 anos, na qual integra vários órgãos. É presidente do comité executivo do Fundo para o Desenvolvimento Económico (AKFED) e supervisiona o ciclo anual de planeamento orçamental da instituição.

Rahim Aga Khan preside também ao Comité para o Ambiente e o Clima, que lidera o trabalho da rede na proteção ambiental e mitigação dos efeitos das alterações climáticas, o que inclui um compromisso em garantir que as operações globais da rede atingem zero emissões líquidas de carbono até 2030.

Vive em Genebra, e tem dois filhos, Irfan e Sinan.

Aly Muhammad Aga Khan é o filho mais novo do líder da comunidade ismaelita. Nasceu em 2000, em Paris, e estudou na Universidade de Harvard (EUA), onde obteve um bacharelato em artes e governo, no ano passado.

Juntou-se este ano à sede da Fundação Aga Khan, em Genebra, onde trabalha em projetos na Ásia e em África para catalisar o empreendedorismo, a empregabilidade e as competências em setores emergentes, como as economias digital e verde.

É também responsável pela coordenação de novas iniciativas da Fundação na Alemanha.