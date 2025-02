Revelado sucessor do príncipe Akim Aga Khan

Veja também:

O príncipe Rahim al-Hussaini Aga Khan V é o sucessor do líder da comunidade ismaelita Akim Aga Khan, que morreu na terça-feira, em Lisboa.



A informação foi avançada pela comunidade muçulmana ismaili, numa mensagem publicada nas redes sociais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Rahim al-Hussaini Aga Khan é o "50.º imã hereditário dos muçulmanos xiitas ismaelitas, conforme designado por Mawlana Shah Karim de acordo com a tradição histórica dos muçulmanos xiitas ismaelitas".



O anúncio foi feito na presença da família do imã e dos principais líderes do Jamat, em Lisboa, após a leitura do testamento do príncipe Akim Aga Khan.