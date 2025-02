Papa constipado não lê a catequese desta quarta-feira

O Papa Francisco está constipado e não vai ler a catequese desta quarta-feira.

“Peço desculpa porque, com esta forte constipação, é difícil, para mim, falar. Por isso, pedi ao meu irmão que leia a catequese”, disse o Papa no início da habitual Audiência-geral desta manhã.

O texto, dedicado à visitação de Maria a Santa Isabel e à oração do "Magnificat", foi lido por um colaborador da Secretaria de Estado do Vaticano, Mons. Pierluigi Giroli.

Francisco, com voz ofegante, limitou-se a apresentar o resumo da catequese em espanhol e a saudar os peregrinos de língua italiana tendo, mais uma vez, feito um apelo à paz nos países afetados pela guerra.

Aos fiéis de língua polaca, Mons. Giroli encorajou, em nome do Papa, que se reze pelos padres e consagrados que cumprem o seu ministério nos países pobres e em guerra, especialmente, na Ucrânia, no Médio Oriente e na República Democrática do Congo.