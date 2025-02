Reações à morte de Aga Khan. Pessoa e obra ficam "para sempre na memória dos portugueses"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, manifestou "profundo pesar" pela morte de Aga Khan, esta terça-feira em Lisboa, sublinhando que a personalidade e obra do líder dos muçulmanos xiitas ismailis "permanecerão para sempre na memória dos portugueses".

"É com profundo pesar que o Governo português lamenta o falecimento do Príncipe Aga Khan, Imã da Comunidade Muçulmana Xiita Ismaili. A sua personalidade e a sua obra permanecerão para sempre na memória dos portugueses. Os mais sentidos pêsames à família de Sua Alteza e à comunidade ismaelita do mundo inteiro", pode ler-se, numa nota de Luís Montenegro na rede social X.

Aga Khan, fundador e presidente da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN), e líder dos muçulmanos xiitas ismailis, morreu hoje em Lisboa, aos 88 anos, confirmou à Lusa fonte oficial do imamat ismaili.

Shah Karim al Hussaini, príncipe Aga Khan, 49.º Imam hereditário dos muçulmanos ismaelitas, nasceu na Suíça, cresceu e estudou no Quénia e nos Estados Unidos, e tem ligações ao Canadá, Irão e França, e nos últimos anos também a Portugal, com a escolha de Lisboa para sede mundial da comunidade ismaelita, "Imamat Ismaili", tornando-a uma referência para os cerca de 15 milhões de muçulmanos da minoria xiita.

Marcelo recorda um "bom amigo" de Portugal

Também o Presidente da República já se pronunciou sobre a morte de Aga Khan. Numa mensagem publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de SOusa manifestou “profundo pesar” pela notícia.

Aga Khan “foi um bom amigo de Portugal” e alguém que marcou a “sua vida por um trabalho incansável em prol da elevação da dignidade humana e da proteção dos mais desfavorecidos”.

“Sob a sua liderança, a Rede Aga Khan para o Desenvolvimento promove um trabalho extraordinário e multifacetado, dando desde há décadas um contributo fundamental para o desenvolvimento humano a nível global, trazendo melhorias tangíveis às condições sociais de milhares e milhares de pessoas em diversos continentes”, lê-se.