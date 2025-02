Papa pede orações pelas vocações e recorda como se tornou padre

“Deus continua a chamar os jovens em ocasiões e modos que não imaginamos”, garante o Papa numa mensagem-vídeo divulgada esta terça-feira, com as intenções de oração para este mês de fevereiro.

Francisco começo por dar o seu testemunho pessoal: “Quando eu tinha 17 anos, era estudante e trabalhava, tinha os meus projetos. Nunca pensei em ser sacerdote. Mas um dia entrei na paróquia... e lá estava Deus, esperando-me!”.

O Papa avisa que, “às vezes, não O escutamos porque estamos muito ocupados com as nossas coisas, com os nossos projetos, inclusive com nossas as coisas da Igreja”.

No entanto, acrescenta que o Espírito Santo também fala através dos sonhos e das inquietações que os jovens sentem no seu coração.