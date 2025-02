Morreu o príncipe Aga Khan, líder dos ismaelitas e amigo de Portugal

Veja também:

Morreu o príncipe Akim Aga Khan, anunciou a Comunidade Ismaili em Portugal, numa mensagem publicada no site oficial.

O líder dos muçulmanos ismaelitas faleceu esta terça-feira, em Lisboa. Tinha 88 anos.

"Sua Alteza o Príncipe Karim Al-Hussaini Aga Khan IV, 49.º Imam hereditário dos muçulmanos xiitas ismaelitas e descendente direto do Profeta Maomé (que a paz esteja com ele), faleceu pacificamente em Lisboa, no dia 4 de fevereiro de 2025, aos 88 anos, rodeado pela sua família", revela a Comunidade Ismaili em Portugal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O anúncio do sucessor do príncipe Akim Aga Khan será feito em breve, indica a Comunidade Ismaili, que tem cerca de 15 milhões de fiéis espalhados pelo mundo e 15 mil em Portugal.

Aga Khan tinha uma relação muito próxima e de amizade com Portugal.