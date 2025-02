O presidente da Comissão Episcopal Laicado e Família, D. Nuno Almeida, apresentou o documento “Pastoral Juvenil em Portugal. Um quadro de referência”, nos trabalhos do Conselho Nacional de Pastoral Juvenil que juntou, em Aveiro, 80 participantes, em representação de 35 organizações juvenis.

Trata-se de "um texto que procura desencadear um caminho sinodal que nos leve a um quadro de referência que exprima a forma como a Igreja entende a tarefa de anunciar o Evangelho a todos os jovens”, adianta o departamento em comunicado.

O encontro, que se prolongou por dois dias, fez ainda um balanço do Rejoice - Encontro nacional de juventude, realizado em outubro, com “a apresentação do relatório de avaliação e o Jubileu dos Jovens com a partilha de informações gerais sobre o evento a realizar de 28 de julho a 3 de agosto de 2026”.

De acordo com o comunicado do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ), o Conselho Nacional reafirmou o compromisso da Pastoral Juvenil “com a inclusão plena e efetiva das pessoas com deficiência ou algum tipo de incapacidade em todas as suas decisões, atividades, espaços e iniciativas”.

O DNPJ descreve a iniciativa como “bastante feliz e importante, para colocar a Pastoral Juvenil nas agendas de todos os envolvidos nesta missão”, e anunciou que o próximo conselho nacional da pastoral juvenil está marcado para os dias 23 e 24 de maio.