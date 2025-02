Papa vai preparar um documento dedicado às crianças

Rania da Jordânia sublinhou, que hoje em dia, uma em cada seis crianças sofre com os conflitos e diariamente dezenas delas são mortas ou mutiladas , privadas de todos os direitos e da proteção contra os abusos.

“Graças a vós, as salas do Palácio Apostólico tornaram-se hoje um ‘observatório’ aberto sobre a realidade da infância em todo o mundo, uma infância que infelizmente é muitas vezes ferida, explorada, negada”, afirmou o Papa.

O Papa vai preparar uma carta ou exortação apostólica dedicada às crianças , anunciou esta segunda-feira Francisco, no final de uma Cimeira dedicada aos direitos das crianças, que decorreu no Vaticano.

A rainha revelou um estudo sobre a condição psicológica das crianças em Gaza, onde 96% das mais vulneráveis referem sentir a sua morte iminente.

”Quase metade delas disse querer morrer. Não que queriam ser astronautas ou bombeiros, como dizem as outras crianças, mas que queriam estar mortas. Como permitimos que a nossa humanidade chegasse a este ponto?”, interrogou-se a rainha.

Como as crianças nos olham

Entre muitos contributos, destaque para a intervenção do padre franciscano Ibrahim Faltas. O custódio da Terra Santa deseja que a trégua permita alcançar a paz naquela região para aliviar as necessidades físicas e materiais das crianças, “mas será difícil cancelar os traumas visíveis e invisíveis que deixaram cicatrizes no corpo e na mente das minhas crianças”.

O padre Ibrahim referiu que grande parte destas crianças perderam tudo, incluindo pais, avós, irmãos e familiares mais próximos.

“Nos últimos 16 meses, morreram imensas. Muitas não tiveram a possibilidade de tratar-se e salvar-se. Pelo segundo ano consecutivo, as crianças não podem estudar porque as escolas foram destruídas. As crianças não veem o seu futuro, estão a perder a esperança”, lamentou o franciscano.

“As crianças olham para o mundo com os olhos da verdade. A paz é o direito principal das crianças, elas têm o direito de conhecer o bem, a educação à paz, ao respeito pela vida e ao próximo”, disse.

Antes da cimeira começar, o Papa recebeu uma carta de um grupo de miúdos provenientes de várias escolas e paróquias.

“Queremos a paz! Não queremos um mundo com guerra. A guerra não serve para nada: destrói, mata e torna todos mais tristes, mas isto alguns adultos ainda não o sabem!”, lê-se na carta.

“Contigo, queremos limpar o mundo das coisas feias, colori-lo com a amizade e o respeito e ajudar-te a construir um futuro belo para todos! É difícil? Mas se tu nos ajudas torna-se mais fácil!”, apelam as crianças.