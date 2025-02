Papa aos governantes cristãos: “Empenhem-se ao máximo pelo fim da guerra”

O Papa lançou mais um veemente apelo ao fim da guerra. No final do Angelus, Francisco saudou o “Dia da Defesa da Vida”, que se assinala este domingo em Itália, com o tema “Transmitir a Vida, Esperança para o Mundo”, e saudou, de modo especial, as famílias e jovens casais que acolhem o dom da vida. Esta iniciativa foi mais um pretexto para o pontífice renovar o seu apelo à paz.

“A propósito do valor primário da vida humana, reafirmo o ‘não à guerra’, que destrói tudo, destrói a vida e leva a desprezá-la. Não esqueçamos que a guerra é sempre uma derrota”, disse Francisco.

“Neste ano jubilar, renovo o meu apelo, especialmente aos governantes de fé cristã para que se empenhem ao máximo nas negociações para pôr fim a todos os conflitos em curso”.

O Santo Padre pediu, de modo especial, para se rezar pela paz na Ucrânia, na Palestrina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudão e Norte Kiwu.

O Papa sublinhou ainda a importância da Cimeira internacional que decorre esta segunda-feira, 3 de fevereiro, no Vaticano sobre os direitos das crianças. A Cimeira, intitulada “Amemo-las e protejamo-las”, conta com a participação do Papa e de líderes políticos e religiosos de vários continentes.