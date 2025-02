Convento dos Paulistas de Lisboa entre os monumentos mais ameaçados na Europa

Fica no coração da cidade de Lisboa, na Calçada do Combro, a Igreja e o Convento dos Paulistas, que esta semana a Europa Nostra considerou um dos monumentos mais ameaçados da Europa. Na lista de 14 sítios e monumentos em risco, a principal organização europeia de defesa e promoção do património, representada em Portugal pelo Centro Nacional de Cultura, e o Instituto do Banco Europeu de Investimento, elencaram os locais ameaçados. Este Convento dos Paulistas é, nas palavras da Europa Nostra, um “complexo monástico que se insere no tecido urbano do centro histórico da cidade” e que, como escrevem no comunicado “testemunha o génio de arquitetos, pedreiros e urbanistas”. “Construídos numa encosta íngreme de Lisboa, a Calçada do Combro, próximo do Chiado, a Igreja e o Convento dos Paulistas estão classificados como Monumento Nacional desde 1918”, sublinha a Europa Nostra. Exemplo da “arquitectura religiosa barroca do século XVIII”, este convento foi assim considerado em risco na avaliação feita por peritos em história, arqueologia, arquitetura, análise de projectos e finanças. Com altares de talha dourada dos séculos XVII e XVIII, o convento conta com um órgão do século XVII em talha dourada e pinturas a óleo sobre tela retratando Santos da Ordem de São Paulo da Serra d'Ossa, atribuídas aos pintores portugueses Bento Coelho da Silveira e André Gonçalves.

A necessitar de obras de restauro, o monumento apresenta problemas no telhado, refere o Fórum Cidadania LX num comunicado enviado à Renascença. “O telhado da igreja encontra-se em muito mau estado de conservação, devido a inúmeras infiltrações de água, com a consequente queda de partes do estuque que cobre o tecto da nave”. Esta associação de defesa do património lisboeta refere ainda que “o cadeiral barroco do coro-alto, o órgão em talha dourada e as várias telas estão em rápida degradação. Os frescos do tecto da portaria conventual estão também muito danificados”. Propriedade do Ministério das Finanças, da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, a Igreja e Convento dos Paulistas já teve por várias vezes obras prometidas. “As obras de restauro e reabilitação do complexo monástico foram prometidas várias vezes, nos últimos 20 anos, mas até agora com poucos efeitos práticos, e isto apesar da localização central e dos muitos visitantes do monumento”, refere o Fórum Cidadania LX.

Quais são os outros 13 monumentos ameaçados? Além do monumento português, há outros 13 monumentos e sítios na lista dos mais ameaçados na Europa: - Mosteiro e Povoação de Arakelots, na Arménia - Estação Ferroviária de Mixnitz-Bärenschützklamm, na Áustria - Mansão de Ferro de Ath, na Bélgica - Castelo de Nyborg, na Dinamarca - Igreja de Santo Estevo de Pousada, em Espanha - Castelo de Monemvasia, na Grécia - Blower Hall, Esch-sur-Alzette, no Luxemburgo - Teatro Nacional, Oslo, na Noruega - Pontes Ferroviárias e Aterro de Baardwijkse Overlaat, nos Países Baixos - Sinagoga de Orla, na Polónia - Jardins da Torre de Vitória, Londres, no Reino Unido - Complexo Modernista Generalštab em Belgrado, na Sérvia - Complexo de Piscinas Valhalla, Gotemburgo, na Suécia Os 14 monumentos e sítios em perigo são agora candidatos ao programa “Os 7 Mais Ameaçados”