Comissões de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis reúnem-se em Fátima

As Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis vão realizar o seu 4º encontro nacional, este sábado, 1 de fevereiro, a partir das 9h30, na Domus Carmeli (Carmelitas), em Fátima.

O encontro inicia-se com o acolhimento do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, também bispo de Leiria-Fátima.

“A manhã, assumindo uma componente formativa, contará com duas conferências: ‘Ultrapassar a ponta do iceberg: abusos de poder e de consciência’, proferida por Ianire Angulo Ordorika, professora de teologia na Faculdade de Teologia da Universidade de Loyola; e ‘Abusos em contexto de Igreja e comunicação social’, um testemunho do jornalista João Luís Gomes”, indica a CEP, em comunicado.

Segundo o programa, a tarde será dedicada à partilha dos trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos pelas 21 comissões diocesanas.

“Entre os temas em análise estará o processo de compensações financeiras às crianças e adultos vulneráveis vítimas de abusos sexuais ocorridos no contexto da Igreja Católica em Portugal, contando com a presença do Grupo Vita”, lê-se na nota.

O encontro termina com a celebração da Eucaristia presidida por D. José Ornelas, presidente da CEP.

A Conferência Episcopal Portuguesa recorda que as Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis foram criadas por indicação da Santa Sé e "são constituídas por leigos com competências profissionais necessárias à sua atuação".

"Regem-se pelas normas canónicas definidas pela Santa Sé e pelas diretrizes da Conferência Episcopal Portuguesa", completa.