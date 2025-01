Cardeal D. Américo Aguiar desafia à inscrição das crianças e jovens na disciplina de EMRC

O cardeal D. Américo Aguiar escreveu, esta sexta-feira, uma mensagem dirigida a pais, sacerdotes e a todos os agentes pastorais da Diocese de Setúbal, desafiando à inscrição das crianças e jovens na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC).

Para o bispo de Setúbal, no contexto de educação integral, “a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), impõe-se na organização da escola em Portugal, como um contributo inegável e inestimável para uma educação integral e humanista”.

“Sendo uma disciplina de oferta obrigatória, mas inscrição facultativa, desafio-vos, enquanto pais, a inscrever os vossos filhos na disciplina de EMRC, usufruindo deste contributo alinhado com as exigências e esperanças do Pacto Educativo Global”, escreve o prelado.

Aludindo a um documento da Conferência Episcopal Portuguesa, D. Américo Aguiar afirma que a disciplina “ajuda a amadurecer as interrogações sobre o sentido da vida, o conhecimento do facto religioso como elemento estruturante da sociedade num espaço aberto e dialogante com todos”.

“Interpelo também os meus irmãos no sacerdócio e todo o Povo de Deus para, nas suas comunidades, serem portadores deste desafio de inscrição na disciplina de EMRC não como substituição ou alternativa à catequese, mas assumindo a especificidade, distinção e importância de cada uma das propostas como, aliás, vinca a CEP: ‘A relação entre o ensino religioso escolar e a catequese é uma relação de distinção e complementaridade’”, acrescenta.

Na mensagem, o bispo de Setúbal lembra, ainda, que como disciplina curricular da escola, “com a mesma exigência e rigor das demais disciplinas da escola, a EMRC é oferecida a todos os alunos, independentemente da sua diversidade de crenças e opções religiosas: com fé católica ou outra, em situação de procura, indiferentes ou descrentes”.

O cardeal D. Américo Aguiar sublinha, ainda, que a educação é hoje “um dos maiores desafios e responsabilidades que enfrentamos enquanto pais, comunidade e, de modo ainda mais particular, como pais”, notando que “a realidade que enfrentamos é complexa e desafiadora.

“A rapidez das transformações tecnológicas, o impacto das alterações climáticas, as tensões sociais e culturais, a crise de valores éticos e as desigualdades económicas e sociais exigem um novo olhar sobre a realidade, mas também, e sobretudo, sobre a educação”, assinala.