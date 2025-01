Pastoral da Saúde promove jornada de espiritualidade sobre meditação cristã

“Meditação cristã - prevenção de fatores de risco que podem levar à doença” é o tema da I Jornada de Espiritualidade da Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE) marcada para o Dia Mundial do Doente, que se assinala a 11 de fevereiro.

Numa organização da Pastoral da Saúde da Diocese de Bragança-Miranda, a iniciativa pretende “intervir na comunidade hospitalar com formação científica, dando a conhecer melhor o papel do Serviço de Assistência Espiritual e Religioso, no seu âmbito de intervenção na ajuda e prestação de cuidados ao doente”, explica o padre Sérgio Pêra.

O diretor da Pastoral da Saúde da Diocese de Bragança-Miranda e assistente espiritual e religioso hospitalar da Unidade de Macedo de Cavaleiros, sublinha que a equipa “entendeu por bem abrir esta formação a toda a comunidade, sobretudo, a todos aqueles que lidam, trabalham com doentes em hospitais, centros de saúde, lares de idosos, misericórdias, centros sociais paroquiais, etc.”.

A jornada vai realizar-se no auditório Paulo Quintela, em Bragança, e contará na sessão de abertura com as presenças de D. Nuno Almeida, bispo da Diocese, Paulo Xavier, presidente do Município, e Carlos Vaz, presidente do Conselho de Administração da ULSNE.

Segue-se uma conferência do padre Fernando Leite Sampaio, diretor nacional da Pastoral da Saúde, e uma partilha de Liseta Gonçalves, médica, diretora do departamento de Cuidados Paliativos e Continuados da ULSNE.

Após o almoço, às 14h00, o frei Hermano Filipe, irá abordar “a dimensão espiritual da meditação cristã: relaxar para meditar, não meditar para relaxar”.

A jornada termina com um workshop sobre meditação e será orientado pela iconógrafa Tânia Pires.

Para participar na Jornada, os interessados devem preencher este formulário.