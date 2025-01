Diocese do Porto abre concurso internacional

A Diocese do Porto abriu esta quinta-feira um concurso público internacional para fazer obras de restauro no Seminário Maior do Porto. Trata-se de uma empreitada orçada em cerca de 13 milhões de euros e que, para além da renovação do espaço do seminário, tem prevista também prevista a criação de um hotel, a que a diocese chama de "hospedaria monástica", cujo projeto foi alvo de uma candidatura a fundos comunitários.

Feita a abertura do concurso, esta quinta-feira, na presença do bispo D. Manuel Linda, o prazo para a entrega de propostas decorre até final de fevereiro.

O ecónomo da diocese do Porto, padre Samuel Guedes, manifesta, em declarações à Renascença a esperança de ainda este ano ser possível arrancar com a obra. "Temos que ver os procedimentos legais até à escolha da empresa a quem adjudicar a obra, mas acredito que no final do primeiro semestre deste ano vamos conseguir iniciar a empreitada", sublinha o sacerdote.

Ainda de acordo com a previsão do padre Samuel Guedes, a empreitada poderá demorar cerca de dois anos, sendo que as obras de restauro do seminário "poderão ser mais fáceis de concretizar e em menos tempo".

"Já a parte hoteleira que, para além da reabilitação de um espaço já existente, implica também a construção de um novo (espaço) que inclui algumas exigências e dificuldades e isso poderá obrigar a um espaço de tempo mais demorado", explica.

O custo total da obra deverá ultrapassar os 13 milhões de euros, sendo que a componente hoteleira levará a maior fatia, de cerca de 9 milhões de euros.

A diocese candidatou a denominada “hospedaria monástica” a fundos comunitários, esperando que o financiamento possa ficar próximo dos 40 por cento do total do investimento. O restauro do seminário vai ser financiado pela diocese que tem procedido a algumas alienações. O Padre Samuel adianta que "na diocese há já algum tempo que se trabalha na procura das melhores soluções do ponto de vista financeiro para que a obra se possa fazer".