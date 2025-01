“Aqui as pessoas podem ser felizes dos zero aos 100 anos!”

Há 30 anos que o Centro Social e Paroquial do Campo Grande apoia quem vive naquela zona de Lisboa, com diversas valências e projetos. O objetivo não é apenas “assegurar as necessidades básicas dos que mais precisam”, mas “trabalhar para a pessoa no seu todo e nas várias fases da sua vida”, numa atitude de “amor ao próximo e compromisso com o bem-estar de todos”, diz à Renascença a diretora técnica do Centro.

“Há várias gerações que estamos na vida de muitas famílias. Costumo dizer que aqui as pessoas podem ser felizes dos 0 aos 100 anos”, sublinha Cristina Pimentel Ferreira, que fala com orgulho deste apoio alargado que conseguem assegurar, com qualidade, a utentes de todas as idades. E exemplifica.

“Recebemos os bebés na Creche, continuamos a acolhê-los em Jardim de Infância, depois saem daqui para ir fazer a escolaridade obrigatória, mas nós vamos com eles, porque o Centro Social assegura programas de apoio à família, na Escola de Santo António e na Eugénio dos Santos. Portanto, acompanhamos estes jovens ao longo da sua vida e alguns deles participam não só nas atividades que temos de apoio à família nessas escolas, como também nas atividades que disponibilizamos aqui no Centro Social, no ‘Espaço Boomerang’”.

Só ali apoiam 192 jovens do 2.º e 3.º ciclos, durante as aulas e nas férias escolares. “Temos atividades durante o período letivo de apoio ao estudo, várias dinâmicas de apoio psicológico e de orientação, mas também nas pausas letivas. No verão, na Páscoa ou no Natal, temos sempre respostas adequadas para os tempos livres desses jovens”.