​Papa preocupado com o nível de violência em Goma e Kinshasa

O Papa mostrou-se esta quarta-feira preocupado com o agravamento da violência e falta de segurança na República Democrática do Congo.

“Exorto todas as partes em conflito a emprenharem-se pelo fim das hostilidades e pela salvaguarda das populações civis de Goma e das outras zonas interessadas pelas operações militares”, disse Francisco, no final da Audiência Geral.

“Sigo também com apreensão o que acontece na capital, Kinshasa, desejando que termine, quanto antes, toda a forma de violência contra as pessoas e os seus bens”, prosseguiu.

Nos últimos dias, o alargamento da violência e insegurança atingiu a capital, com saques e tentativas de pilhagem junto de embaixadas e outras delegações estrangeiras. Neste contexto, o Santo Padre convidou as autoridades locais e a comunidade internacional “para que se empenhem ao máximo em resolver a situação do conflito com meios pacíficos”.

Holocausto e Ano Novo Lunar

Nas saudações aos fiéis que participaram na audiência desta quarta-feira, o Papa recordou os polacos que, juntamente com membros de outras nações, foram vítimas do extermínio nos campos de concentração alemães durante a Segunda Guerra Mundial.

“Sejam guardiões da verdade e da memória desta tragédia e das suas vítimas, incluindo muitos mártires cristãos”, pediu.

“É um aviso para um constante compromisso pela paz e pela a defesa da dignidade da vida humana em todas as nações e religiões.”

Ao dirigir-se aos fieis de língua chinesa, Francisco saudou de modo especial milhões de famílias que celebram hoje o Ano Novo Lunar, “uma ocasião para viver com maior intensidade as relações familiares e de amizade”.

O Papa desejou “os melhores votos para o Ano Novo” enviou uma benção a todos, “invocando ao Senhor, sobre cada um, paz, serenidade e saúde”.

Por fim, na breve saudação aos de língua árabe e a propósito da catequese de hoje dedicada a São José, Francisco pediu a intercessão deste santo “para estar próximo de tantas crianças que não têm família e que desejam ter pai e mãe”