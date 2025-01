"Riqueza humana não é substituível pela Inteligência Artificial", diz Vaticano

Enquanto a inteligência humana “se exerce nas relações”, é “modelada por Deus" e “plasmada por uma miríade de experiências vividas na corporeidade”, a IA “não consegue evoluir nessa direção” pois a sua visão é meramente “funcionalista” e as pessoas são avaliadas apenas com base no trabalho e nos resultados, sem se considerar que “ a dignidade humana é essencial e sempre permanece intacta ”, mesmo quando se trata de “uma criança não nascida”, “uma pessoa em estado de inconsciência” ou “uma pessoa idosa que sofre”.

Por isso, a Nota do Vaticano exorta “aqueles que têm a tarefa de transmitir a fé (pais, professores, pastores e bispos) a se dedicarem, com cuidado e atenção, a esta questão urgente ".

A relação da inteligência artificial (IA) com a inteligência humana levanta questões antropológicas e éticas, “uma vez que um dos propósitos desta tecnologia é imitar a inteligência humana que a projetou”, lê-se na Nota “Antiqua et nova” , publicada esta terça-feira pelo Vaticano.

O documento do Vaticano sublinha que uma conceção correta da inteligência humana “implica a abertura da pessoa às questões fundamentais da vida”. E, ao contrário da IA, a inteligência humana “possui uma dimensão contemplativa essencial, isto é, uma abertura desinteressada ao que é Verdadeiro, Bom e Belo, além de qualquer utilidade particular”.

A IA também “não consegue replicar o discernimento moral nem a capacidade de formar relacionamentos autênticos, uma vez que "a inteligência da pessoa se insere numa história de formação intelectual e moral vivida a nível pessoal, que molda essencialmente a perspetiva do indivíduo, nas dimensões física, emocional, social, moral e espiritual de sua vida”.

E, como a IA “não possui a riqueza da corporeidade, do ser em relação e da abertura do coração humano à verdade e à bondade, as suas capacidades, mesmo que pareçam infinitas, são incomparáveis às capacidades humanas de compreender a realidade. Pode-se aprender muito com uma doença, assim como com um abraço reconciliador e até mesmo com um simples pôr do sol”, lê-se no texto.

Manipulações e abusos

Há sérios riscos de a IA gerar conteúdos manipulados e informações falsas, difíceis de distinguir da realidade e que podem ser facilmente enganosas.

A Nota do Vaticano fala do que pode acontecer no caso da “alucinação” da IA, sempre que um sistema generativo produz um conteúdo que parece refletir a realidade, mas não é verdadeiro.

“Embora seja difícil gerir este fenómeno, uma vez que a geração de informação que imita a produzida pelos humanos é uma das principais características da IA, ela representa um desafio para manter tais riscos sob controlo. As consequências de tais aberrações e desinformação podem ser muito sérias”, alerta o documento.