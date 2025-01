Arcebispo de Braga institui três mulheres nos ministérios de catequista, leitora e acólita

O arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, instituiu três mulheres leigas nos ministérios de catequista, leitor e acólito.

Segundo o prelado, a instituição de três fiéis leigas é parte “do caminho sinodal que esta igreja, que peregrina em Braga, tem vindo a realizar”.

“Este é o caminho de uma igreja sinodal e missionária que se vai deixando inspirar pelo Espírito que desperta nas comunidades vários dons e carismas”, disse, em declarações ao Educris.

D. José Cordeiro explica que “estas instituições nascem de um processo de discernimento que efetuámos como Arquidiocese. São servidoras do Servidor destinadas para a catequese, liturgia e acólitos”.

Fátima Castro, catequista, Nazaré Dantas, leitora e Madalena Faria, acólita, foram as leigas que acederam aos diferentes ministérios laicais.

A instituição das três leigas foi antecedida pela publicação da Nota Pastoral “Ministérios Laicais na Igreja Sinodal Missionária”.

“Esta nota sintetiza e aplica o documento que a Conferência Episcopal Portuguesa publicou em 2022. Resulta de um trabalho de construção sinodal. Fez um percurso pelos organismos de comunhão e dentro dos diversos serviços arquidiocesanos e tendo sido assinada por mim, é de toda a igreja que aqui em Braga faz caminho para a Páscoa”, assinala.

Para D. José Cordeiro é fundamental “efetivar este sentido de corresponsabilidade” que é resultado direto da “oração em conjunto, da partilha em várias instâncias da igreja” de modo que “a corresponsabilidade seja uma realidade”.

A instituição teve lugar no final do I Encontro Arquidiocesano da Pastoral Litúrgica, que decorreu este fim de semana e que contou com mais de cinco centenas de responsáveis dos diferentes arciprestados.

D. José Cordeiro diz ter sido “uma feliz coincidência” a instituição “de três mulheres, quais primeiras testemunhas da ressurreição”.