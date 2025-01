Fundação Fé e Cooperação angaria quase 20 mil euros para apoiar países lusófonos

A campanha Presentes Solidários da Fundação Fé e Cooperação (FEC) reuniu um total de 19.550 euros entre o Natal e o Dia de Reis.

Em comunicado, a FEC indica que “o valor doado será agora canalizado para diferentes respostas sociais que apoiam comunidades vulneráveis dos países lusófonos”.

Alimentação, saúde e educação foram as necessidades identificadas pela FEC na 19.ª edição da campanha Presentes Solidários, que se repete anualmente.

“Com a verba adquirida com os 1.268 presentes oferecidos durante o Natal de 2024, vai ser possível assegurar respostas tais como fornecer roupa e alimentos para bebés e mães de povos indígenas no Brasil, assegurar sessões de fisioterapia para crianças com necessidades especiais, em Moçambique, e adquirir mochilas e capas para a chuva para apoiar estudantes, em São Tomé e Príncipe”, lê-se na nota.

A Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento sublinha que embora constituam um suporte pontual, os presentes fazem a diferença no dia a dia de crianças, mulheres e famílias, em diferentes lugares e circunstâncias.

“Num mundo divisivo, a solidariedade é uma força de aproximação”, refere Gustavo Lopes Pereira, coordenador da iniciativa, citado no comunicado.

De acordo com a Fundação, desde 2006, foram já angariados mais de 46.000 presentes, no valor de 64.774 euros.

“Um contributo da sociedade civil para a melhoria das condições de vida de comunidades vulneráveis da CPLP (Comunidade de Países de Língua Portuguesa), nas áreas da saúde, educação, habitação e alimentação”, assinala a FEC.