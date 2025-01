Papa pede a jornalistas para "serem sempre narradores de esperança"

O Papa pediu, este domingo, a todos o profissionais de comunicação, de 138 países que se concentraram este fim-de-semana em Roma no Jubileu da comunicação, para que sejam "narradores de esperança".

"Saúdo, em particular, os jornalistas e os profissionais da comunicação que viveram o seu Jubileu nestes dias: exorto-os a serem sempre narradores de esperança".

Papa diz que Holocausto não pode ser esquecido e apela à luta contra o antissemitismo

Depois da oração do Angelus, a propósito dos 80 anos, que se assinalam amanhã (Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto), da libertação - pelas tropas soviéticas, em 1945 - do campo de concentração de Auschwitz, Francisco relembrou o extermínio de milhões de judeus, e pediu que este não seja esquecido ou negado.

"O horror do extermínio de milhões de judeus e pessoas de outras religiões naqueles anos não pode ser esquecido nem negado. (..)Entre as vítimas, também recordamos muitos cristãos, incluindo vários mártires. Renovo o meu apelo a todos para que colaborem na erradicação do flagelo do antissemitismo, bem como de toda a forma de discriminação e perseguição religiosa. Construamos juntos um mundo mais fraterno, mais justo, educando os jovens para um coração aberto a todos, na lógica da fraternidade, do perdão e da paz".

O campo de concentração Auschwitz-Birkenau tornou-se o símbolo do genocídio perpetrado pela Alemanha nazi e, na segunda-feira, uma cerimónia oficial com a presença de cerca de meia centena de sobreviventes e 54 delegações internacionais assinalará o 80.º aniversário da libertação do local.