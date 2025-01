Papa disposto a alterar a data da Páscoa para criar unidade

Os 1700 anos do Concílio de Niceia, que se assinalam em 2025, representam “um ano de graça, uma oportunidade para todos os cristãos que recitam o mesmo Credo e acreditam no mesmo Deus: recuperemos as raízes comuns da fé, preservemos a unidade!”, disse este sábado o Papa Francisco, na basílica de São Paulo, em Roma.

Por isso, “renovo o meu apelo para que esta coincidência sirva de estímulo a todos os cristãos para darem resolutamente um passo rumo à unidade, em torno duma data comum para a Páscoa. E a Igreja Católica está disposta a aceitar a data que todos quiserem, uma data de unidade”, indicou.

Francisco presidiu à habitual recitação de vésperas, no encerramento do Oitavário para a unidade dos cristãos, acompanhado pelo Metropolita Policarpo, em representação do Patriarcado Ecuménico de Constantoinopla, do Arcebispo Ian Ernest, em representação da Comunhão Anglicana e outras delegações ecuménicas.

A coincidência do Ano jubilar da esperança, celebrado pela Igreja católica, com uma efeméride de enorme significado para todos os cristãos: o aniversário dos 1700 anos do primeiro grande Concílio ecuménico, o Concílio de Niceia, "é uma efeméride de enorme significado para todos os cristãos”, sublinhou o Santo Padre.

“Este Concílio esforçou-se por preservar a unidade da Igreja num momento muito difícil e os Padres conciliares aprovaram por unanimidade o Credo que muitos cristãos ainda hoje recitam todos os domingos durante a Eucaristia”.

Francisco reconhece que se trata de “uma profissão de fé comum que vai para além de todas as divisões que feriram o Corpo de Cristo ao longo dos séculos. Portanto, o aniversário do Concílio de Niceia representa um ano de graça, uma oportunidade para todos os cristãos que recitam o mesmo Credo e acreditam no mesmo Deus: recuperemos as raízes comuns da fé, preservemos a unidade!”.