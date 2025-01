D. Nuno Brás sobre o Jubileu: “A esperança é algo que precisamos de saber narrar”

D. Nuno Brás, atual bispo do Funchal e membro do Dicastério da Santa Sé para a Comunicação, olha de forma positiva para a experiência do Jubileu dos comunicadores, que decorreu em Roma neste fim de semana.

“Penso que a experiência do jubileu foi muito boa”, disse em declarações à Renascença.

“Os jornalistas habitualmente contam coisas que os outros fazem. Desta vez, foram eles o objeto deste cuidado da Igreja. Ou seja, foi importante também para os jornalistas viverem estas realidades e a realidade do Jubileu em primeira pessoa”. O bispo destacou ainda a participação de um número elevado de portugueses, cerca de 100, entre jornalistas e profissionais dos média.