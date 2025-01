Papa pede a libertação de jornalistas presos e homenageia os que “assinaram seu serviço com o próprio sangue"

Francisco optou por não ler o seu discurso, que previa um momento de oração “por todos aqueles que sacrificaram as suas vidas neste último ano, um dos mais mortais para os jornalistas”. O Papa deveria ainda ter proposto rezar em silêncio “pelos colegas que assinaram seu serviço com o próprio sangue”.

“O Jubileu está a ser celebrado num momento difícil da história humana, com o mundo ainda ferido por guerras e violência, pelo derramamento de tanto sangue inocente”, lê-se no discurso que Francisco confiou aos jornalistas. O Santo Padre agradeceu esta manhã aos profissionais da comunicação “que colocam suas vidas em risco para buscar a verdade e relatar os horrores da guerra”.

Neste discurso, o Papa não esquece os que estão presos por serem fiéis à sua profissão de jornalista e comunicadores, "por quererem ir e ver com seus próprios olhos e tentar contar o que viram”. Neste jubileu do mundo da comunicação, o Papa pede, sobretudo, “aos que têm poder para isso, que façam com que todos os jornalistas injustamente presos sejam libertados” e que uma “porta” seja aberta também para eles, afim de retornarem a liberdade, “porque a liberdade dos jornalistas aumenta a liberdade de todos nós”, escreveu.