Papa no Jubileu dos Comunicadores. “O vosso trabalho constrói, desde que seja verdadeiro”

Aplausos entusiastas acolheram o Papa para ouvir a sua mensagem, neste primeiro grande encontro do Ano Santo mas Francisco, visivelmente cansado, optou por não ler o discurso. “Perto da hora do almoço, com a barriga a dar horas, confio-vos o texto”. Em seguida, acrescentou apenas umas breves palavras: "Comunicar é sair um pouco de si próprio para me dar ao outro, A comunicação não é só sair, é o encontro com o outro. Comunicar é uma grande sabedoria. Estou contente com este jubileu dos comunicadores. O vosso trabalho é um trabalho que constrói a sociedade, a Igreja e faz avançar todos, desde que seja verdadeiro”

Apesar de cansaço, o Santo Padre permaneceu ainda muito tempo para saudar os presentes, percorrendo sem pressa as várias filas e o corredor central da Aula Paulo VI.

Antes da chegada do Papa, os participantes no jubileu ouviram dois testemunhos.

A jornalista filipina Maria Ressa, prémio nobel da paz, presa vários anos por não esconder a verdade, sublinhou que

“sem factos não se pode ter verdade, sem verdade não se pode ter confiança” e que “em estes três aspectos, não se pode ter realidade partilhada, não podemos ter jornalismo e sem comunicação não podemos ter democracia.” O escritor irlandês, naturalizado americano, Colum McCann, vencedor do National Book Award incentivou todos a contar histórias verdadeiras. “As nossas histórias interessam, podem mudar o curso da história, podem salvar-nos. As histórias são o cimento que nos mantém juntos porque nós não somos nada se não pudermos comunicar uns com os outros”.