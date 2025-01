Faleceu o padre João Trindade

Faleceu o padre João Vieira Trindade, anunciou este sábado a diocese de Leiria-Fátima, em comunicado.

Nascido em Aljustrel, ingressou no Seminário de Leiria em 1944. Concluiu os estudos curriculares em junho de 1956.

Foi ordenado diácono, na Sé de Leiria, em 1955, e presbítero, também na Sé de Leiria, por D. João Pereira Venâncio, em 1956.

Exerceu o seu ministério nas paróquias de Atouguia (1956), Marinha Grande (1957-1961), Urqueira (1961-1965) e Mira de Aire (1965-1973).

Em setembro de 1973, iniciou nova etapa no exercício do ministério com a transferência para o Seminário de Leiria onde assumiu o encargo de ecónomo, professor e formador dos alunos, de 1973 até 1996.

Ao longo de 23 anos, acumulou outras funções, tais como a direção do jornal “O Mensageiro”, de junho de 1987 a outubro de 1990, e a de Notário-Atuário Adjunto do Tribunal Eclesiástico.

Em 1996, foi nomeado capelão do Hospital de Santo André, assumindo também a assistência religiosa das diversas valências da Santa Casa da Misericórdia de Leiria.

Entre 1998 e 2000, foi capelão do Santuário de Nª Sª da Encarnação. A partir de setembro de 2011, deixou o Hospital de Santo André e passou a dedicar-se mais aos utentes das valências da Misericórdia.