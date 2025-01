Papa preside a três grandes eventos no fim de semana

O prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paolo Ruffini, declarou esta semana que, para ele, “o mais importante é a audiência com o Papa, a peregrinação para atravessarmos juntos a Porta Santa e meditar sobre onde estamos, onde queremos ir e perceber onde se encontram as raízes da nossa esperança”.

Francisco fala aos comunicadores no sábado de manhã e, depois, estão todos convidados para a missa que vai ser celebrada, no domingo, na basílica de São Pedro.

É significativo que o Jubileu do mundo dos media arranque a 24 de janeiro, festa de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas, e termine a 26 de janeiro, que coincide com o domingo da Palavra de Deus.

Esta celebração foi instituída em 2019, por Francisco, para sublinhar a importância da Sagrada Escritura e, assim, sensibilizar todos os fiéis, de forma capilar, para a sua importância.

O tema deste ano é “Espero na Tua palavra”. Durante a missa, um grupo de leigos de vários países receberá, das mãos do Papa, o ministério do leitorado e, no final da celebração, à qual se juntam os profissionais da comunicação, serão distribuídas algumas cópias do Evangelho de Lucas.

Não menos importante, ainda neste sábado, é a festa da Conversão de São Paulo. O Santo Padre, como habitualmente nesta data, encerra o oitavário para a unidade dos cristãos com a oração de Vésperas, na basílica romana de São Paulo fora de muros, para a qual convida sempre representantes de outras confissões cristãs.

Neste contexto ecuménico e já em pleno Jubileu, a celebração dos 1.700 anos do Concílio de Niceia, estará certamente no horizonte dos participantes, sobretudo dos ortodoxos, uma vez que o próprio Papa já manifestou o seu desejo em se deslocar à Turquia, para assinar aquele acontecimento, durante este Ano Santo.