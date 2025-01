Diocese de Bragança-Miranda precisa de mais 10 padres e parte da solução pode estar em Angola

“Nós temos a vantagem de ter cá o IPB, portanto, é possível termos sempre um ou dois padres que estariam também em formação no nosso Instituto Politécnico, trabalhariam, no fundo, nas paróquias, ajudariam, sobretudo, ao sábado e domingo. Isto permitiria um contacto direto com a vida do nosso povo e, ao mesmo tempo, estavam em formação durante quatro ou cinco anos”, explica.

“Eu estou em contacto com o bispo de Sumbe. Estamos, digamos, em diálogo telefónico, por WhatsApp”, diz D. Nuno Almeida.

A solução, ou parte da solução, pode chegar de Angola. D. Nuno Almeida revela que está em diálogo com o bispo de Sumbe com vista ao estabelecimento de um acordo que permita a vinda de sacerdotes para Bragança .

D. Nuno Almeida reforça a necessidade de mais sacerdotes para “constituir em cada arciprestado equipas com mais padres, sobretudo para poderem valorizar a celebração do domingo” .

O bispo de Bragança-Miranda, D. Nuno Almeida, está preocupado com a falta de padres na diocese e revelou, esta sexta-feira, que está em contacto como bispo de Sumbe, em Angola, no sentido de colmatar essa necessidade.

No encontro com os jornalistas, para assinalar o dia de São Francisco de Sales, o bispo de Bragança-Miranda partilhou também a alegria com uma ordenação sacerdotal, em julho.

“Com a necessidade que temos de padres, para não abandonarmos nenhuma comunidade, mesmo as mais pequenas, o termos a alegria de ordenar um novo sacerdote, para nós é motivo de ação de graças. É sempre um momento de dar visibilidade a um ato e ao próprio testemunho do Nélson, para que outros jovens não tenham medo de avançar, ou pelo menos de pôr a hipótese de poderem abraçar a vida sacerdotal”, vinca.

O prelado aproveitou também para fazer o balanço deste ano e meio à frente da diocese de Bragança-Miranda e diz que “passou velozmente”.

“Tenho tantos motivos para dizer obrigado a tantas pessoas que me receberam, tantas instituições. Foi, sobretudo, um ano em que eu procurei aprender a ser bispo, através da escuta, em primeiro lugar, da Palavra de Deus, também é essa a minha obrigação, mas, sobretudo, também escutando as pessoas, escutando, no fundo, o povo de Deus”, diz.

“Este ano e meio tem sido, sobretudo, de visita, de amizade, de celebração, porque tenho aproveitado também as ocasiões festivas e aceito sempre o convite para ir às festas dos padroeiros ou a outros eventos, porque isto permite entrarmos em comunhão e em diálogo e em escuta das pessoas e das instituições”, completa.