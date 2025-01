Ao som de órgão de tubos, paróquia de Valadares comemora 150 anos

Um órgão de tubos fabricado em 1802 vai dar o tom para a celebração de 150 anos da paróquia de Valadares, em Vila Nova de Gaia.

Fundada em 4 de julho de 1875, a paróquia começa as celebrações no domingo na expetativa de receber ao longo do ano muitos visitantes.

Numa data tão marcante quanto 150 anos, a paróquia de Valadares destaca o restauro do histórico órgão de tubos, que volta a comunidade em 26 de janeiro, mas só terá a celebração inaugural em 6 de junho.

Fabricado pelo conhecido organeiro Luís António de Carvalho, em 1802, para a Igreja de Cedofeita, o imponente instrumento foi levado para Valadares em 1888, por António José dos Santos de Mangualde. Hoje, está restaurado e compõe o interior da igreja.

Rodeada por jardins e o cemitério paroquial, a igreja tem um estilo clássico e azulejos nas paredes, remetendo a arquitetura do século XIX. No entanto, já passou por diversas remodelações, sendo a mais notável a que ocorreu em ocasião de seu centenário.

O altar principal de talha dourada e madeira chama a atenção, compondo com os cinco altares laterais, arranjos de flor, toalhas de linho e renda cuidadosamente preservadas.