Sessão evocativa do Padre Jardim Gonçalves no dia em que faria 93 anos

Morreu pouco antes de completar 93 anos, a 22 de dezembro de 2024. A memória do Padre Agostinho Jardim Gonçalves será evocada numa sessão que irá decorrer justamente no dia em que faria anos.

A sessão evocativa está marcada para dia 27 de janeiro no Salão Nobre, da Casa da Imprensa, em Lisboa às 18 horas. A memória de um dos fundadores da Oikos, a organização não-governamental dedicada à cooperação e desenvolvimento será evocada por aqueles que o conheceram de perto.

Numa nota a que a Renascença teve acesso, no dia em que Jardim Gonçalves completaria 93 anos vão juntar-se à conversa “um grupo de amigos”.

Entre os participantes estão Alexandre Manuel, Fernando Abreu, o Padre Horácio Noronha, Inês Rapazote, José António Santos, José Luís Judas que conversarão sob a moderação do jornalista José Pedro Castanheira. Na conversa participarão também Natividade Cardoso, o Padre Peter Stilwell e Francisco Fanhais.

Nascido na Madeira, Jardim Gonçalves foi entre 1998 e 2012 diretor do gabinete do Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. José Policarpo. Ao longo da sua vida exerceu importantes cargos na estrutura da Igreja Portuguesa.

Entre 1999 e 2002 foi assistente da Comissão Nacional Justiça e Paz e de 2001 a 2007, responsável pelo Departamento de Comunicação e Cultura do Patriarcado de Lisboa.

Irmão de Jardim Gonçalves que foi presidente do conselho de administração do BCP, Agostinho Jardim Gonçalves tinha nos últimos anos feito duas doações da sua biblioteca privada à Biblioteca Municipal Francisco Álvares da Nóbrega de Machico, na Madeira.

Em 2016 concelebrou eucaristia com o Papa Francisco, na sua capela no Vaticano, no dia em que assinalou o 60º aniversário da sua ordenação sacerdotal. No passado, e depois da Revolução de 1974 em Portugal teve um papel muito ativo.

Integrou a redação do jornal “República” onde foi um dos dois jornalistas que apoiaram os trabalhadores gráficos no chamado Caso República, fez parte do grupo Cristãos em Reflexão Permanente que juntou leigos e sacerdotes que produziram uma análise sobre a realidade social e política naquela época em Portugal.