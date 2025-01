Objetores de consciência devem informar instituições de saúde, recomenda Conselho de Ética

Médicos e enfermeiros devem informar as instituições de saúde onde trabalham, e as respetivas ordens profissionais, se são objetores de consciência e em que casos, para que se possa salvaguardar também os direitos dos utentes. A recomendação consta de um parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) sobre o exercício do direito à objeção de consciência (OC) no contexto da prestação de cuidados de saúde. O documento foi aprovado a 17 de janeiro e divulgado esta quarta-feira.

Em declarações à Renascença, Maria do Céu Patrão Neves, presidente do CNECV, explica que consideraram oportuno fazer esta reflexão”, tendo em conta que “a questão da objeção de consciência tem estado recorrentemente no debate no espaço público, na maior parte dos casos trazida pelas questões relativas à Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG)", mas também pode surgir no âmbito da morte medicamente assistida.

Algumas posições que têm sido assumidas “ignoram a complexidade das questões que a objeção de consciência contempla e vão por soluções facilitistas, encarando a questão de uma maneira dicotómica, como se fosse possível prejudicar os direitos de uns em prol de outros”, refere a mesma responsável, esclarecendo de seguida as recomendaçõe que fazem.



“As propostas do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida encaram a complexidade da problemática e procuram apresentar vias em que se respeitam os direitos dos profissionais de saúde, os direitos dos utentes, garantindo este equilíbrio, de forma a que o exercício do direito à objeção de consciência por parte dos profissionais de saúde não possa implicar prejuízo para os direitos, as necessidades clínicas e as prerrogativas legais que os utentes têm”, refere Maria do Céu Patrão Neves.