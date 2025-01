D. António Augusto Azevedo: “Fizemos aposta forte na formação e isso dará frutos”

O presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF), D. António Augusto Azevedo, faz um “balanço muito positivo” do trabalho conjunto realizado no último ano de meio de trabalho pelo Secretariado Nacional da Educação Cristã e pelo Grupo Vita.

Na sequência da apresentação do último relatório do grupo Vita, D. António Augusto diz que o caminho “passou, e ainda passa hoje, por uma clara aposta na formação, de modo que professores de EMRC e catequistas sejam formadores mais preparados e conscientes do seu papel, na proteção e cuidado dos menores e dos adultos vulneráveis, nos espaços educativos da Igreja”.

“Esta é a lógica de subsidiariedade em Igreja. Delineámos uma estratégia, em autêntica cascata, chegando inicialmente a cerca de oito centenas de professores e catequistas que estão, por sua vez, a formar outros a nível diocesano”, explicou em declarações ao Educris.

O trabalho promovido pela comissão episcopal, através do SNEC, em parceria com o Grupo Vita, gerou dois inquéritos que procuraram perceber a realidade e as necessidades sentidas.