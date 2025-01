​Papa agradece "diligente missão" de D. Manuel Clemente

A mensagem foi lida pelo núncio apostólico em Lisboa, D. Ivo Scapolo, durante a celebração da solenidade de São Vicente e do jubileu episcopal de D. Manuel Clemente, realizada esta quarta-feira, na Sé de Lisboa.

O Papa Francisco enviou uma carta ao patriarca emérito de Lisboa, no dia em que celebra 25 anos de episcopado, a agradecer a "longa e diligente missão" de D. Manuel Clemente .

O Papa destaca a forma como o patriarca emérito de Lisboa testemunhou “a luz do Senhor” na sua missão e como exerceu um “ministério intenso e sábio por Jesus Cristo e pelo bem da mesma Igreja”.

D. Manuel Clemente colocou a sua “sabedoria à disposição dos fiéis, ensinando os luminosos preceitos do Senhor, renovando o crescimento espiritual com sapiente labor, e oferecendo um exemplo de atividade para bem do povo”.

“Ao mesmo tempo que auguramos para ele tudo o que há de melhor, a ele e aos seus entes queridos concedemos com agrado a Nossa bênção, pedindo orações pelo Nosso ministério Petrino”, conclui a carta do Papa Francisco.