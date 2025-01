Óbidos acolhe o 25º interescolas da Diocese de Lisboa

O 25º interescolas da Diocese de Lisboa está marcado para 9 de maio, em Óbidos. O encontro destina-se aos alunos dos 2º e 3º ciclos que frequentam as aulas da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) nas escolas estatais e privadas e integra o plano anual de atividades do Secretariado Diocesano do Ensino Religioso (SDER) de Lisboa.

Este ano, são esperados até 2.000 participantes, entre alunos e professores, provenientes de escolas de toda a diocese e o SDER adianta ter o propósito e expectativa de “proporcionar uma experiência exploratória e imersiva no que significa 'Caminhar Juntos na Esperança', interligados ao propósito do Ano Jubilar, a espiritualidade, cultura, tradição, memória, património, produtos da terra, paisagem... de Óbidos”.

“Na Vila de Óbidos, vamos montar, na zona do complexo desportivo, a 'Vila da Esperança', com atividades lúdicas, mas também de carácter espiritual. Teremos vários 'bairros' na Vila da Esperança, como o 'Bairro das Vocações/Pastoral Juvenil', com ateliers destinados a apresentar propostas vocacionais; o 'Bairro da Solidariedade', com ateliers de organizações que, nos seus objetivos e propósitos, procuram ir ao encontro dos mais necessitados da nossa sociedade, como o caso da Cáritas, Missão Servir, Solsef, ouGuias de São Lourenço, e o 'Bairro da Música', pretendendo o contacto com instrumentos e a música medieval”, adianta a organização em nota enviada à Renascença.

O SDER revela que estão previstos “workshops com ateliers inspirados no mundo medieval típico de Óbidos, destacando o tiro ao arco à moda medieval, danças medievais, atelier do pão, do azulejo e da música” e, no final, espera-se que “cada atividade, de cada atelier, possa provocar e proporcionar sinais de "Esperança" em cada um dos participantes”.

Está também prevista a presença do patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, para um momento de intervenção e mensagem a todos os alunos e professores.

Para concluir as atividades do 25º Interescolas Diocesano, a organização refere que foi convidado o artista Matay, também na qualidade de antigo aluno de EMRC, que “além da sua atuação, terá a missão de dar o seu testemunho e a importância do professor e das aulas, na transformação da sua personalidade e forma de estar na sociedade”.