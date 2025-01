Jornadas do clero das dioceses do Centro reúnem mais de 250 participantes em Fátima

“Comunicação da fé em tempos de mudança” é o mote das Jornadas do Clero da região Centro que vão reunir cerca de 250 participantes, no Santuário de Fátima, de 28 a 30 de janeiro.

A iniciativa organizada pelas dioceses de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria-Fátima, Portalegre-Castelo Branco e Viseu tem como objetivo “refletir sobre a vivência da fé em contexto pós-cristão, inspirando-se na comunicação da fé nos primórdios do cristianismo para compreender os processos atuais de iniciação e integração comunitária”.

De acordo com a nota enviada à Renascença, as conferências serão orientadas por especialistas e terão lugar no período da manhã.

Assim, no dia 28, o teólogo João Manuel Duque analisará os tempos pós-cristãos como uma oportunidade para a fé.

No dia 29 será a vez da leiga e biblista chilena Maria José Schultz Montalbetti, revisitar os inícios da comunicação da fé.

Juan Carlos Carvajal Blanco, pastoralista espanhol, abordará no último dia do encontro, os processos de iniciação à fé e à vida missionária.

Durante as tardes, os dois primeiros dias vão incluir ateliers temáticos em espírito sinodal. No primeiro dia, os participantes vão refletir sobre os novos contextos da comunicação da fé, enquanto no segundo dia se focarão nos novos protagonistas deste processo. Os ateliers serão repetidos em dois horários para possibilitar maior interação.

A última tarde será dedicada a um painel de testemunhos de reorganização territorial e pastoral, com intervenções de D. Fernando García Cadiñanos, bispo da diocese espanhola de Mondoñedo-Ferrol, e do padre Pier Luigi Morlino, responsável pelo processo de reorganização da arquidiocese italiana de Spoleto-Norcia.

As noites das jornadas terão um ambiente mais descontraído, com um testemunho de participantes na XVI Assembleia Geral do Sínodo sobre a sinodalidade e um momento de stand-up comedy.